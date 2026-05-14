Стали відомі імена півфіналісток турніру WTA 1000 у Римі, Світоліна зіграє зі Швьонтек
Гауфф зустрінеться з головною сенсацією «тисячника»
близько 3 годин тому
На ґрунтовому турнірі WTA 1000 у Римі (Італія) визначилися півфіналістки.
Українська тенісистка Еліна Світоліна у трьох сетах переграла Олену Рибакіну і далі побореться з експершою ракеткою світу Ігою Швьонтек.
Полька у своєму чвертьфінальному поєдинку розгромила американку Джессіку Пегулу.
У півфіналі у верхній частині сітки зійдуться румунка Сорана Кирстя та американка Корі Гауфф.
Кирстя, яка йде шляхом першої сіяної, у матчі 1/4 фіналу здолала Олену Остапенко. Гауфф вибила «нейтралку» Мірру Андрєєву.
WTA 1000 Рим. Півфінали
Сорана Кирстя [26] – Корі Гауфф [3]
Іга Швьонтек [4] – Еліна Світоліна [7]
Нагадаємо, Даяна Ястремська вийшла до чвертьфіналу ґрунтового турніру в Пармі.
