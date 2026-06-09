Денис Сєдашов

Українська тенісистка Марта Костюк (12 WTA) не виступить на престижних трав'яних змаганнях серії WTA 500 у Великій Британії. Тенісистка була змушена відмовитися від участі в турнірі через ушкодження правої кісточки.

Українка мала розпочати свій шлях на кортах Лондона сьогодні, 9 червня. У стартовому поєдинку Костюк планувала зіграти проти 17-річної місцевої тенісистки Міки Стойсавлевич, яка отримала від організаторів wild card.

Місце Марти Костюк в основній сітці лондонського п'ятисотника займе хорватка Донна Векич, яка отримала статус лакі-лузера.

Ястремська впевнено вийшла до 1/8 фіналу, обігравши Бейлек на турнірі у Нідерландах.