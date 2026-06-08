Денис Сєдашов

Українська тенісистка Вероніка Подрез (WTA 145) завершила боротьбу на трав'яному турнірі WTA 125 у Великій Британії вже після першого раунду. Вероніка у двох сетах програла нейтральній тенісистці татьяні прозоровій (WTA 172).

Матч, який став першою очною зустріччю суперниць, тривав 1 годину 20 хвилин. Для Подрез цей поєдинок став дебютним у кар'єрі на трав'яному покритті. За час, проведений на корті, українка виконала п'ять ейсів, припустилася трьох подвійних помилок, реалізувала два брейк-пойнти та програла п'ять геймів на власній подачі.

WTA 125 Ілклі. Трава. 1/16 фіналу

Вероніка Подрез (Україна) — татьяна прозорова — 4:6, 2:6

Стала відома суперниця Костюк на старті турніру WTA 500 у Лондоні.