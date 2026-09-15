Костюк дізналася ім'я суперниці у другому колі турніру WTA 500 у Гвадалахарі
Це буде третя очная зустріч тенісисток
Визначилась суперниця української тенісистки Марти Костюк (№11 WTA) у другому раунді турніру WTA 500 у Гвадалахарі, Мексика.
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Українка зустрінеться з американкою Тейлор Таунсенд (№96 WTA).
Матч відбудеться завтра, 16 вересня. Це буде їхня третя очна зустріч – Марта виграла обидва попередні матчі.
Костюк, яка стала першою сіяною, пропускала перше коло. Таунсенд на старті турніру обіграла німкеню Татьяну Марію (№83 WTA) – 6:7, 6:3, 6:2.
Турнір у Мексиці триватиме з 13 до 19 вересня.
Нагадаємо, вперше в історії дві українські тенісистки – в топ-10 рейтингу WTA.
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