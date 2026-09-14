Рибакіна стала першою ракеткою світу, Світоліна – 7-ма у рейтингу WTA, Костюк дебютувала в топ-10
Олійникова та Стародубцева встановили особисті рекорди
Жіноча тенісна асоціація (WTA) на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг після завершення US Open-2026.
Перша ракетка України Еліна Світоліна піднялась на 7-му позицію в рейтингу. Марта Костюк дебютувала у топ-10.
Олександра Олійникова (41-ше місце), Дарʼя Снігур (42-ге), Юлія Стародубцева (43-тє) та Анастасія Соболєва (181-ше) встановили особисті рекорди.
Першою ракеткою світу стала представниця Казахстану Олена Рибакіна, яка обійшла нейтральну тенісистку з білоруським паспортом Аріну Соболенко.
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Рейтинг WTA станом на 14 вересня:
1 (2). Олена Рибакіна (Казахстан) – 9901
2 (1). Аріна Соболенко – 7875
3. Джессіка Пегула (США) – 7265
4. Корі Гауфф (США) – 7244
5. Мірра Андрєєва – 5743
6. Лінда Носкова (Чехія) – 5328
7 (9). Еліна Світоліна (Україна) – 4809
8 (7). Кароліна Мухова (Чехія) – 4683
9 (8). Іга Швьонтек (Польща) – 4619
10. Марта Костюк (Україна) – 3980
41 (46). Олександра Олійникова (Україна) – 1191
42 (45). Дарʼя Снігур (Україна) – 1170
43 (58). Юлія Стародубцева (Україна) – 1165
47 (51). Ангеліна Калініна (Україна) – 1112
110 (113). Даяна Ястремська (Україна) – 692
126 (132). Вероніка Подрез (Україна) – 586
181 (194). Анастасія Соболєва (Україна) – 416
259 (246). Катаріна Завацька (Україна) – 279
355 (359). Єлизавета Котляр (Україна) – 181
Нагадаємо, Рибакіна обіграла Соболенко та стала чемпіонкою US Open-2026.
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