Денис Сєдашов

Українська тенісистка Марта Костюк (15 WTA) дізналася ім'я наступної суперниці на Відкритому чемпіонаті Франції. У четвертому колі Марта зустрінеться з третьою ракеткою світу Ігою Швьонтек.

У поєдинку 1/16 фіналу Швьонтек у польському дербі переграла у двох сетах Магду Лінетт (WTA 73). Матч тривав 1 годину 27 хвилин.

Історія протистоянь Костюк та Швьонтек налічує три матчі, у всіх сильнішою була польська тенісистка. У 2024 році вони двічі перетиналися на хардових турнірах в Індіан-Веллсі та Цинциннаті. Крім того, суперниці вже зустрічалися на цій же стадії Roland Garros — у 1/8 фіналу французького мейджора п'ять років тому.

Поєдинок за вихід до чвертьфіналу між Швьонтек та Костюк заплановано на неділю, 31 травня.

Стародубцева поступилася китайській тенісистці та завершила виступи на Roland Garros-2026.