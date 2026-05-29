Стародубцева поступилася китайській тенісистці та завершила виступи на Roland Garros-2026
Українка програла у двох сетах
Українська тенісистка Юлія Стародубцева (55 WTA) припинила боротьбу в одиночному розряді Відкритого чемпіонату Франції. У матчі третього кола українка у двох сетах програла Ван Сію (148 WTA) з Китаю, яка пробилася до основної сітки через кваліфікацію.
У першій партії Стародубцева вела за геймами 3:0, проте втратила перевагу. У другому сеті українська спортсменка також попереду була з рахунком 4:2, але не втримала лідерство. Зустріч тривала два сети та завершилася перемогою китайської тенісистки.
Roland Garros-2026. 1/16 фіналу
Ван Сію (Китай) — Юлія Стародубцева (Україна) — 6:3, 7:5
