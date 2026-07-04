Людмила Кіченок вилетіла на старті Wimbledon-2026 в міксті
У української тенісистки залишилася можливість проявити себе в парі
близько 1 години томуПідписатися в
Людмила Кіченок / Фото - Суспільне
Україна залишилася без представництва у турнірі змішаних пар на Wimbledon-2026.
Єдина українка на турнірі Людмила Кіченок, яка виступала в дуеті з нідерландцем Девідом Пелом, поступилася тандему Франсіску Кабрала (Португалія) та Еллен Перес (Австралія) в першому ж матчі британського мейджора.
Попри невдачу в міксті, Кіченок продовжує виступи в жіночих парах, де грає разом з американкою Дезіре Кравчик. У другому колі вони зустрінуться з китайським дуетом Сінью Дзян/Сюй Їфань.
Нагадаємо, Калініна та Ястремська з перемоги стартували в парному розряді Wimbledon.
Поділитись