Володимир Кириченко

Україна залишилася без представництва у турнірі змішаних пар на Wimbledon-2026.

Єдина українка на турнірі Людмила Кіченок, яка виступала в дуеті з нідерландцем Девідом Пелом, поступилася тандему Франсіску Кабрала (Португалія) та Еллен Перес (Австралія) в першому ж матчі британського мейджора.

Попри невдачу в міксті, Кіченок продовжує виступи в жіночих парах, де грає разом з американкою Дезіре Кравчик. У другому колі вони зустрінуться з китайським дуетом Сінью Дзян/Сюй Їфань.

Нагадаємо, Калініна та Ястремська з перемоги стартували в парному розряді Wimbledon.