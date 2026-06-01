Денис Сєдашов

Українська тенісистка Марта Костюк (15 WTA) поділилася очікуваннями від майбутнього протистояння зі співвітчизницею Еліною Світоліною (7 WTA) в матчі Відкритого чемпіонату Франції. Спортсменка відзначила високий рівень гри суперниці та її історичний внесок у вітчизняний теніс. Слова наводить The Tennis Letter.

Костюк наголосила на особливому статусі цього поєдинку та повазі до опонентки:

У нас дуже хороші стосунки. [Світоліна] — легенда українського тенісу. Для мене буде великою честю розділити з нею один корт. Вона проклала шлях багатьом українським дівчатам і хлопцям. У неї все чудово. Особливо цього року вона почувається і грає неймовірно. Я з нетерпінням чекаю цього матчу. Грала з нею два роки тому. Звісно, трохи знаю, чого очікувати. Думаю, це буде хороший матч. Марта Костюк

Гра запланована на 2 червня та має розпочатися о 13:30 за київським часом.

