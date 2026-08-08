Швьонтек — про перемогу над Костюк: «Чітко розуміла, що робити»
Польська тенісистка здобула звитягу у трьох сетах
Польська тенісистка Іга Швьонтек (8 WTA) прокоментувала перемогу над українкою Мартою Костюк (11 WTA) в 1/8 фіналу турніру WTA 1000 у Торонто.
Восьма ракетка світу зазначила, що змогла переломити перебіг поєдинку завдяки впевненості у власному тактичному плані:
Зараз я почуваюся зовсім по-іншому. Відчуваю, що змогла діяти у своєму звичному стилі — на Roland Garros мені цього не вдавалося. Тож так, я чітко розуміла, що робити та як грати. Просто залишалася максимально зосередженою та до самого кінця зберігала впевненість у власному плані та своїх сильних сторонах. Дуже задоволена тим, як провела цей матч.
Світоліна «знищила» колишню росіянку в третьому раунді турніру WTA 1000 у Торонто.