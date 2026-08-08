Костюк у трьох сетах поступилася Швьонтек в 1/8 фіналу турніру у Торонто
Українка програла у трьох сетах
Українська тенісистка Марта Костюк (WTA 11) завершила боротьбу на хардовому турнірі категорії WTA 1000 у канадському Торонто.
У матчі 1/8 фіналу українка у трьох сетах програла восьмій ракетці світу Ізі Швьонтек з Польщі. На корті тенісистки провели 2 години 10 хвилин.
За гру Швьонтек не виконала жодного ейсу, припустилася двох подвійних помилок і реалізувала 7 із 15 брейк-пойнтів. У доробку Костюк — одна подача навиліт, жодної подвійної помилки та 4 реалізованих брейк-поїнти з 12.
WTA 1000 Торонто (Канада). Хард. 1/8 фіналу
Марта Костюк (Україна) – Іга Швьонтек (Польща) – 6:3, 1:6, 2:6
У чвертьфіналі турніру Свьонтек зіграє проти переможниці пари Джессіка Пегула — діана шнайдер.
Світоліна «знищила» колишню росіянку в третьому раунді турніру WTA 1000 у Торонто.