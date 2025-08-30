14-річна Скляр вийшла у фінал турніру ITF у Німеччині
У півфіналі українка у двох сетах перемогла швейцарку Марго Меттро
близько 2 годин тому
14-річна українська тенісистка Поліна Скляр вперше у кар’єрі зіграє у фіналі професійного турніру.
Спортсменка пробилася до вирішального матчу на ґрунтовому змаганні ITF W15 у німецькому Кальтенкірхені.
У півфіналі Скляр здолала другу сіяну турніру, швейцарку Марго Меттро (WTA 703) – 6:2, 7:5.
Українка один раз подала навиліт, допустила п'ять подвійних помилок, програла п'ять геймів на своїй подачі і зробила вісім брейків.
У фіналі українка побореться за свій дебютний трофей проти Тесси Йоганн Брокмман (Німеччина).
Радукану розгромно програла Рибакіній у третьому колі US Open-2025.
Поділитись