Денис Сєдашов

Друга ракетка України Марта Костюк (WTA 28) пробилася до півфіналу ґрунтового турніру серії WTA 250 у французькому Руані. У напруженому чвертьфіналі українка у трьох сетах здолала американку Енн Лі (WTA 36).

Поєдинок тривав трохи більше двох годин. У другому сеті Костюк мала шанс завершити матч на свою користь, подаючи за рахунку 6:5, проте дозволила суперниці перевести гру у вирішальну партію. У третьому сеті Марта поступалася 1:3, але зуміла перехопити ініціативу та виграла п’ять геймів поспіль.

WTA 250 Руан (Франція). Ґрунт у приміщенні. 1/4 фіналу

Марта Костюк (Україна) – Енн Лі (США) – 6:0, 6:7 (4:7), 6:3

За вихід у свій п’ятий фінал у кар’єрі Костюк змагатиметься з досвідченою представницею Німеччини Тат’яною Марією (WTA 63).

