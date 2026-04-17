Подрез вибила британку Бултер на шляху до 1/2 фіналу турніру в Руані
Українка здобула перемогу у двох сетах
19-річна українська тенісистка Вероніка Подрез (WTA 209) продовжує успішний виступ на турнірі серії WTA 250 у французькому Руані. У чвертьфінальному поєдинку українка у двох сетах перемогла представницю Великої Британії Кеті Бултер (WTA 64).
Матч тривав 1 годину 18 хвилин. Подрез впевнено контролювала хід зустрічі, не віддавши суперниці жодної партії.
WTA 250 Руан (Франція). Ґрунт у приміщенні. 1/4 фіналу
Вероніка Подрєз (Україна) – Кеті Бултер (Велика Британія) – 6:4, 6:1
За путівку до фіналу Подрез змагатиметься з переможницею пари Анна Бондар (Угорщина) — Сорана Кирстя (Румунія).
Подрез — про успіх у Руані: «Сподіваюся зберегти цей рівень».
