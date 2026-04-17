Перша ракетка України Еліна Світоліна (WTA 7) прокоментувала свій вихід до півфіналу турніру WTA 500 у Штутгарті. У чвертьфінальному поєдинку українка у двох сетах переграла чешку Лінду Носкову (WTA 14).

У флеш-інтерв'ю на корті Еліна розповіла, за рахунок чого їй вдалося дотиснути суперницю у критичні моменти зустрічі, зокрема на тай-брейку першої партії. Слова наводить ВТУ.

Це був дуже складний матч, я саме такого й очікувала. Я знаю, що Лінда – дуже потужна тенісистка, у неї непроста подача. Тому мені потрібно було постійно бути в тонусі, намагатися повертати якомога більше м’ячів. Дуже рада, що вдалося завершити матч у двох сетах. Думаю, на тай-брейку все вирішили кілька розіграшів.

Я добре подавала протягом усього тай-брейка, а потім у мене з’явилося кілька можливостей на її другій подачі – і я ними скористалася. Звичайно, було трохи прикро, що не вдалося подати на матч [у другому сеті], але загалом я дуже задоволена своїм виступом.