Костюк обіграла Макнеллі і вийшла у чвертьфінал турніру у Руані
Українка здобула звитягу у трьох сетах
близько 1 години тому
Марта Костюк (WTA 28) вийшла до 1/4 фіналу ґрунтового турніру WTA 250 у Франції. У другому колі українка обіграла американку Кеті Макнеллі (WTA 71).
Матч тривав три сети та завершився вольовою перемогою Костюк — 2:6, 6:2, 6:1. За час поєдинку українка реалізувала шість брейків, програвши три гейми на власній подачі.
Для Костюк це другий чвертьфінал у 2026 році. Наступною суперницею Марти стане Енн Лі (США).
