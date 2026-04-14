Roland Garros-2026: сім українок гарантували місце в основній сітці
Матчі основної сітки пройдуть з 24 травня по 7 червня
близько 1 години тому
Україна гарантувала собі рекордне представництво на старті Відкритого чемпіонату Франції з тенісу. Завдяки високому рейтингу в основну сітку турніру пройшли:
Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна та Дар'я Снігур
Це п'ятий випадок у історії, коли Україна представлена сімома тенісистками в основі мейджора. Востаннє така кількість спортсменок стартувала на AO та US Open у 2024 році.
Кількість українок може зрости після завершення кваліфікаційного турніру. Матчі основної сітки пройдуть з 24 травня по 7 червня.
Костюк перемогла Паррі і вийшла до другого кола турніру у Руані.
Поділитись