Капітан жіночої збірної України з тенісу Ілля Марченко прокоментував виступ національної команди у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг. Синьо-жовті здобули впевнену перемогу над збірною Польщі із загальним рахунком 4:0. Слова наводить ВТУ.

Наставник зазначив, що попри розгромний результат, матчі проходили у напруженій боротьбі.

Звичайно, ми дуже раді, що маємо такий рахунок. Коли ми приїхали сюди, ми очікували запеклу битву. І ми добре знали команду Польщі. Звичайно, очікування були високі, і я дуже радий, що моя команда змогла виступити на найвищому рівні. Я хотів би подякувати всім дівчатам, які приїхали сюди, що знайшли час у їхньому розкладі представляти Україну і допомогти нашій команді кваліфікуватися.

Звичайно, вчорашні матчі почались дуже нервово, і сьогоднішня пара була божевільною, були сетболи, матчболи, тобто, справжні американські гірки. На щастя, все склалось на нашу користь. Звичайно, ми чекаємо на Шеньчжень і ми дуже раді цьому результату.