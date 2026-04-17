Друга ракетка України Марта Костюк (WTA 28) прокоментувала свою перемогу над американкою Енн Лі (WTA 36) у чвертьфіналі турніру WTA 250 у Руані.

У флеш-інтерв'ю на корті Марта зізналася, що ключовим фактором успіху стала здатність переломити хід гри у вирішальній партії, коли суперниця вже адаптувалася до її агресивного стилю. Слова наводить ВТУ.

Перш за все я можу тільки подякувати Богові за цю перемогу. У третьому сеті все було дуже близько. Я почала матч дуже добре і хотіла діяти агресивно, але неможливо провести весь матч ідеально. У якийсь момент я почала трохи нервувати і відчула, що почала грати в той теніс, який зручний моїй суперниці. Вона до цього адаптувалася, а я не встигла вчасно внести зміни. Тому матч дійшов до третього сету. Але я дуже рада перемозі сьогодні.

Для мене це був великий камбек – насамперед у психологічному плані, не стільки за рахунком, скільки в голові. І я дуже рада вийти в півфінал.