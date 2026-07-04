Володимир Кириченко

Легендарний сербський тенісист Новак Джокович (№8 ATP) повторив рекорд швейцарця Роджера Федерера за кількістю перемог в одиночному розряді на Wimbledon.

У матчі третього раунду туніру Джокович з рахунком 7:5, 6:4, 1:6, 7:6(4) обіграв француза Артура Ріндеркнеша (№28 ATP).

Ця перемога стала для 39-річного серба 105-ю в одиночному розряді на Wimbledon. За цим показником він зрівнявся з Роджером Федерером, який також має 105 виграних матчів на турнірі.

Більше перемог на Wimbledon лише у чешки Мартіни Навратілової, яка 120 разів в одиночному розряді. Серед чоловіків Джокович повторив рекорд.

У четвертому колі серб зустрінеться з нейтральним тенісистом з російським паспортом Романом Сафіулліним (№132 ATP).

Нагадаємо, Калініна та Ястремська з перемоги стартували в парному розряді Wimbledon.