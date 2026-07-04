Снігур програла Крюгер і завершила виступи на Wimbledon
Українка програла у двох сетах
близько 2 годин томуПідписатися в
Українська тенісистка Дар'я Снігур (77 WTA) завершила виступи на трав'яному турнірі Grand Slam у Лондоні. У третьому раунді українка у двох сетах програла американці Ешлін Крюгер (102 WTA).
Поєдинок тривав рівно 1 годину та завершився з рахунком 3:6, 2:6. Це була перша очна зустріч тенісисток на професійному рівні.
За вихід до третього кола Wimbledon Снігур заробила £185,000 призових, а також отримає 130 рейтингових очок.
Людмила Кіченок вилетіла на старті Wimbledon-2026 в міксті.
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