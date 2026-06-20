Денис Сєдашов

Друга ракетка України Марта Костюк в інтерв'ю виданню CLAY розповіла про специфіку життя в професійному спорті.

Костюк підкреслила, що цінує стабільність у спілкуванні та має близьку подругу в Турі, з якою ділиться найвідвертішими речами. Слова наводить ВТУ.

— Що допомагає вам залишатися собою під час тривалих відрізків сезону в Турі?

— Загалом Тур – це дуже самотнє місце. Найбільш самотньою я почуваюся під час азійської серії турнірів, тому що всі дуже втомлені. Я ніколи не їжджу до Азії зі своїм чоловіком або собаками, тому там справді залишаюся сама. Я думаю, що це проблема самого виду спорту. Це не щось особисте. Така природа тенісу.

— А як щодо дружби в тенісі?

— Я не люблю часто змінювати друзів. Мені дуже подобаються стабільні, довгі та здорові стосунки з людьми. Звичайно, люди змінюються і часом змінюються й самі стосунки, але я ціную стабільність.

У нас із Євою Лис є рівень чесності, який зустрічається дуже рідко. Ми з Євою надзвичайно близькі. Я можу сказати їй усе, і вона може сказати все мені. Пам’ятаю, одного разу вона сказала мені: «Я заздрю, що ти отримала цей контракт, тому що теж хотіла його отримати, але водночас я рада за тебе». Така чесність дуже важлива.

7 українських тенісисток увійшли до заявки Wimbledon у парному розряді.