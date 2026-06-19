Денис Сєдашов

Перша ракетка України Еліна Світоліна (WTA 8) завершила боротьбу на трав'яному турнірі серії WTA 500 у Берліні (Німеччина). У чвертьфінальному поєдинку українка, яка була посіяна під 6-м номером, поступилася представниці Філіппін Александрі Еалі (WTA 35).

Матч тривав 1 годину та 25 хвилин і завершився перемогою філіппінки у двох сетах — 3:6, 4:6.

Протягом зустрічі Світоліна виконала 4 ейси, припустилася 7 подвійних помилок та реалізувала 3 з 6 брейк-пойнтів. Еала відповіла 3 подачами навиліт, 2 подвійними помилками та реалізацією 5 з 10 брейк-пойнтів.

Наступного тижня Еліна Світоліна планує виступити на ще одному трав'яному турнірі WTA 500 у німецькому Бад-Гомбурзі, де вона отримала третій номер посіву.

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