Костюк — про рукостискання з Потаповою: «Зміна громадянства ніяк не впливає на мою позицію»
Українка зазначила, що поважає лише тих тенісисток, які відкрито засудили агресію проти України
41 хвилину тому
Українська тенісистка Марта Костюк (WTA 23) прокоментувала відмову від рукостискання з ексросіянкою Анастасією Потаповою (WTA 56), яка змінила громадянство на австрійське.
Костюк підкреслила, що зміна паспорта без публічного засудження війни не впливає на її позицію. За словами українки, єдиною представницею з подібним бекграундом, кому вона тисне руку, залишається Дарія Касаткіна.
Єдина людина, якій я тисну руку – це Дарія Касаткіна, тому що вона не просто змінила паспорт, а й відкрито сказала, що не підтримує війну тощо. Саме тому я та інші дівчата вирішили тиснути їй руку – виключно з поваги.
Взагалі було багато тенісисток, які змінили громадянство, але ніхто з них не висловлювався проти війни чи на підтримку України. Тому для мене це нічого не змінює.
Спортсменки зустрінуться у півфіналі турніру WTA 1000 у Мадриді сьогодні, 30 квітня, о 22:30.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 31.05