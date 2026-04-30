Українська тенісистка Марта Костюк (WTA 23) прокоментувала відмову від рукостискання з ексросіянкою Анастасією Потаповою (WTA 56), яка змінила громадянство на австрійське.

Костюк підкреслила, що зміна паспорта без публічного засудження війни не впливає на її позицію. За словами українки, єдиною представницею з подібним бекграундом, кому вона тисне руку, залишається Дарія Касаткіна.

Єдина людина, якій я тисну руку – це Дарія Касаткіна, тому що вона не просто змінила паспорт, а й відкрито сказала, що не підтримує війну тощо. Саме тому я та інші дівчата вирішили тиснути їй руку – виключно з поваги.

Взагалі було багато тенісисток, які змінили громадянство, але ніхто з них не висловлювався проти війни чи на підтримку України. Тому для мене це нічого не змінює.