Україкська тенісистка Марта Костюк (WTA 23) прокоментувала свою перемогу над чешкою Ліндою Носковою (WTA 14) у чвертьфіналі престижного турніру WTA 1000 у Мадриді.

Під час флеш-інтерв'ю на корті Марта відзначила, що ключовим моментом зустрічі став початок другого сету. Слова наводить ВТУ.

Якби мені кілька тижнів тому сказали, що так буде, я, напевно, не повірила б. Але я дуже задоволена своєю грою в останні тижні та вдячна вам за підтримку сьогодні. Дякую.

Чесно кажучи, той гейм за рахунку 2:0 міг повернути матч у будь-який бік, і я досі не знаю, як його виграла. Але саме він, думаю, трохи переломив хід зустрічі. В іншому, Лінда – дуже потужний гравець, і я намагалася просто залишатися в розіграшах.

Умови сьогодні були вкрай складними для нас обох: сильний вітер, холод. Мені здається, ми почали краще відчувати гру тільки до кінцівки першого сету, а до цього часом самі не розуміли, куди летить м’яч. Але я дуже задоволена і, звичайно, рада, що сьогодні добре реалізувала свій план на матч.