«Якби мені сказали, що так буде, я б не повірила»: Костюк — про вихід у півфінал турніру у Мадриді
Українка здобула на ґрунті 10 перемогу поспіль
41 хвилину тому
Україкська тенісистка Марта Костюк (WTA 23) прокоментувала свою перемогу над чешкою Ліндою Носковою (WTA 14) у чвертьфіналі престижного турніру WTA 1000 у Мадриді.
Під час флеш-інтерв'ю на корті Марта відзначила, що ключовим моментом зустрічі став початок другого сету. Слова наводить ВТУ.
Якби мені кілька тижнів тому сказали, що так буде, я, напевно, не повірила б. Але я дуже задоволена своєю грою в останні тижні та вдячна вам за підтримку сьогодні. Дякую.
Чесно кажучи, той гейм за рахунку 2:0 міг повернути матч у будь-який бік, і я досі не знаю, як його виграла. Але саме він, думаю, трохи переломив хід зустрічі. В іншому, Лінда – дуже потужний гравець, і я намагалася просто залишатися в розіграшах.
Умови сьогодні були вкрай складними для нас обох: сильний вітер, холод. Мені здається, ми почали краще відчувати гру тільки до кінцівки першого сету, а до цього часом самі не розуміли, куди летить м’яч. Але я дуже задоволена і, звичайно, рада, що сьогодні добре реалізувала свій план на матч.
Українка продовжує свою безпрограшну серію на ґрунті, яка налічує вже 10 матчів поспіль.
Наступною суперницею Костюк буде Анастасія Потапова (Австрія, LL).
Костюк: «Я рада, що зараз граю найкращий теніс у своїй кар’єрі».
