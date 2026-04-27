Денис Сєдашов

Друга ракетка України Марта Костюк прокоментувала перемогу над Кеті Макнеллі (WTA 76) в 1/8 фіналу турніру WTA 1000 у Мадриді. У флеш-інтерв'ю на корті українка оцінила свою поточну форму та пояснила відсутність фірмового сальто після останніх успіхів. Слова наводить ВТУ.

Перемога стала для Костюк дев'ятою поспіль. Тенісистка підтвердила, що зараз демонструє один із найкращих рівнів гри у своїй кар'єрі.

Думаю, за рівнем це схоже на те, як я грала в Брісбені, а там я справді виступила дуже добре. Якщо ви так вважаєте — нехай буде так (посміхається). Але так, я рада, що зараз граю, можливо, найкращий теніс у своїй кар’єрі. Знаєте, хтось нещодавно написав про це [сальто], і я сказала чоловікові: «Боже, я забула зробити сальто після перемоги в Руані». І в Остіні теж забула. Подивимося. Можливо, після наступного титулу, якщо згадаю, зроблю — я все ще можу. Марта Костюк

За вихід до півфіналу Марта посперечається з представницею Чехії Ліндою Носковою (WTA 13), яка створила сенсацію, вибивши з турніру третю ракетку світу Корі Гауфф.

Костюк: «Мені знадобилося багато років, щоб навчитися грати в Мадриді»