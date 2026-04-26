Денис Сєдашов

Українська тенісистка Марта Костюк (WTA 23) поділилася емоціями після впевненої перемоги над п’ятою ракеткою світу Джессікою Пегулою у третьому колі турніру WTA 1000 у Мадриді. Українська тенісистка зазначила, що ключ до успіху полягав у правильній тактичній підготовці до специфічних умов іспанських кортів.

Марта наголосила, що гра в Мадриді потребувала від неї тривалого адаптаційного періоду через особливості висоти та корту. Слова наводить ВТУ.

Думаю, мені знадобилося багато років, щоб навчитися грати в Мадриді. Тут дуже складно, тут інша висота, у цьому велика різниця. Тут дійсно інші корти, інші умови. І я задоволена тим, як сьогодні діяла тактично, як використовувала свої сильні сторони. Загалом, тактично я зіграла досить добре. Звісно, приємно перемагати далі, але зараз усі грають на дуже високому рівні, тому потрібно бути готовою до кожного матчу. Так, упевненість може допомогти мені виграти кілька додаткових очок, врятувати брейк-пойнти або розслабитись і дозволити собі зіграти якийсь шалений гейм. Але загалом я намагаюся працювати однаково і не покладатися лише на впевненість. Марта Костюк

У наступному раунді Мадрида Марта Костюк зустрінеться з Кеті Макнеллі.

