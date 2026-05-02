Визначилися фіналісти Masters в Мадриді, у вирішальному матчі зіграє перша ракетка світу
Гра відбудеться в неділю, 3 травня
близько 2 годин тому
Александр Звєрєв / Фото - АТР
Німецький тенісист Александр Звєрєв (№3 ATP) вийшов у фінал турніру ATP 1000 в Мадриді.
В 1/2-й олімпійський чемпіон-2020 обіграв бельгійця Александера Блокса (№69 ATP) з рахунком 6:2, 7:5.
Звєрєв вчетверте вийшов до фіналу Masters в Мадриді. Це буде його 13-й вирішальний матч на Masters і 41-й у Турі загалом.
У фіналі Звєрєв зустрінеться з першою ракеткою світу Янніком Сіннером.
Матч відбудеться в неділю, 3 травня.
Нагадаємо, українка Марта Костюк обіграла Анастасію Потапову та вийшла у фінал «тисячника» в Мадриді.
