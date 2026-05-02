Володимир Кириченко

Німецький тенісист Александр Звєрєв (№3 ATP) вийшов у фінал турніру ATP 1000 в Мадриді.

В 1/2-й олімпійський чемпіон-2020 обіграв бельгійця Александера Блокса (№69 ATP) з рахунком 6:2, 7:5.

Звєрєв вчетверте вийшов до фіналу Masters в Мадриді. Це буде його 13-й вирішальний матч на Masters і 41-й у Турі загалом.

У фіналі Звєрєв зустрінеться з першою ракеткою світу Янніком Сіннером.

Матч відбудеться в неділю, 3 травня.

Нагадаємо, українка Марта Костюк обіграла Анастасію Потапову та вийшла у фінал «тисячника» в Мадриді.