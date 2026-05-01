Костюк обіграла Потапову та вийшла у фінал «тисячника» в Мадриді
У матчі за титул Марта зіграє проти 8-ї ракетки світу із Росії
близько 4 годин тому
Українська тенісистка Марта Костюк (№23 WTA) зіграла у півфіналі турніру WTA 1000 у Мадриді.
Костюк в 1/4 фіналу перемогла ексросіянку Анастасію Потапову (№56 WTA), яка представляє Австрію, – 6:2, 1:6, 6:1.
Матч тривав 1 годину 38 хвилин. По ходу матчу Костюк подала навиліт один раз, припустилася п'яти подвійних помилок, а також реалізувала 6 брейк-пойнтів із 13. Потапова не зробила жодного ейсу, помилилася на подачі шість разів і зуміла реалізувати 4 брейк-пойнти з 12 зароблених.
Це пʼята офіційна зустріч тенісисток, рахунок у протистоянні – 3-2 на користь українки.
У чвертьфіналі Костюк обіграла чешку Лінду Носкову (№13 WTA). В 1/8 фіналу українка перемогла американку Кеті Макнеллі (№76 WTA).
У Марти уже 10 перемог поспіль в одиночному турі WTA. Переможна серія української тенісистки розпочалася на турнірі WTA 250 у французькому Руані, де Костюк виграла п’ять матчів і здобула титул, здолавши у фіналі Вероніку Подрез.
У фіналі Костюк зіграє проти нейтральної тенісистки з російським паспортом Мірри Андрєєвої (№8 WTA).
