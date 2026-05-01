Володимир Кириченко

Українська тенісистка Марта Костюк (№23 WTA) зіграла у півфіналі турніру WTA 1000 у Мадриді.

Костюк в 1/4 фіналу перемогла ексросіянку Анастасію Потапову (№56 WTA), яка представляє Австрію, – 6:2, 1:6, 6:1.

Матч тривав 1 годину 38 хвилин. По ходу матчу Костюк подала навиліт один раз, припустилася п'яти подвійних помилок, а також реалізувала 6 брейк-пойнтів із 13. Потапова не зробила жодного ейсу, помилилася на подачі шість разів і зуміла реалізувати 4 брейк-пойнти з 12 зароблених.

Це пʼята офіційна зустріч тенісисток, рахунок у протистоянні – 3-2 на користь українки.

У чвертьфіналі Костюк обіграла чешку Лінду Носкову (№13 WTA). В 1/8 фіналу українка перемогла американку Кеті Макнеллі (№76 WTA).

У Марти уже 10 перемог поспіль в одиночному турі WTA. Переможна серія української тенісистки розпочалася на турнірі WTA 250 у французькому Руані, де Костюк виграла п’ять матчів і здобула титул, здолавши у фіналі Вероніку Подрез.

У фіналі Костюк зіграє проти нейтральної тенісистки з російським паспортом Мірри Андрєєвої (№8 WTA).