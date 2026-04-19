Рибакіна перемогла кривдницю Світоліної у фіналі турніру в Штутгарті
Друга ракетка світу здобула перемогу у двох сетах
24 хвилини тому
Друга ракетка світу Єлєна Рибакіна здобула титул на ґрунтовому турнірі серії WTA 500 у німецькому Штутгарті. У фінальному поєдинку представниця Казахстану впевнено переграла чешку Кароліну Мухову (WTA 12).
Зустріч тривала 1 годину та 19 хвилин. За матч переможниця виконала три ейси, не припустилася жодної подвійної помилки та реалізувала 4 з 8 брейк-пойнтів.
WTA 500. Штутгарт (Німеччина). Фінал
Єлєна Рибакіна (Казахстан) — Кароліна Мухова (Чехія) — 7:5, 6:1
Для Рибакіної цей титул став 13-м у професійній кар'єрі та другим у поточному сезоні.
Світоліна зупинилася за крок до фіналу турніру у Штутгарті.
