Денис Сєдашов

Друга ракетка світу Єлєна Рибакіна здобула титул на ґрунтовому турнірі серії WTA 500 у німецькому Штутгарті. У фінальному поєдинку представниця Казахстану впевнено переграла чешку Кароліну Мухову (WTA 12).

Зустріч тривала 1 годину та 19 хвилин. За матч переможниця виконала три ейси, не припустилася жодної подвійної помилки та реалізувала 4 з 8 брейк-пойнтів.

WTA 500. Штутгарт (Німеччина). Фінал

Єлєна Рибакіна (Казахстан) — Кароліна Мухова (Чехія) — 7:5, 6:1

Для Рибакіної цей титул став 13-м у професійній кар'єрі та другим у поточному сезоні.

Світоліна зупинилася за крок до фіналу турніру у Штутгарті.