Стародубцева завершила виступи на турнірі в Маямі
Українка програла у двох сетах Аманді Анісімовій
8 хвилин тому
Українська тенісистка Юлія Стародубцева (108 WTA) завершила виступи на турнірі WTA 1000 у Маямі.
У третьому колі вона поступилася шостій ракетці світу Аманді Анісімовій. Поєдинок тривав 1 годину 25 хвилин і завершився перемогою американки у двох сетах — 6:4, 6:2.
Після вильоту Стародубцевої Україну в одиночному розряді турніру продовжать представляти Еліна Світоліна та Марта Костюк, свої матчі вони проведуть 22 березня.
За виступ у Маямі Стародубцева заробила 61 865 доларів призових і отримала 95 рейтингових очок.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 17.04