Світоліна поступилася Хейлі Баптист та залишила турнір у Маямі
Українка програла у двох сетах
близько 1 години тому
Перша ракетка України Еліна Світоліна (8 WTA) припинила боротьбу на хардовому турнірі серії WTA 1000 у Маямі.
У поєдинку третього кола українка поступилася американці Хейлі Баптист, яка посідає (45 WTA). Зустріч тривала 1 годину 38 хвилин.
WTA 1000 Маямі. Хард. 1/16 фіналу
Еліна Світоліна – Хейлі Баптист – 3:6, 5:7
Єдиною представницею України в одиночному розряді турніру залишається Марта Костюк.
