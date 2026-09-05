Вони мали зіграти проти восьмого сіяного дуету Елізе Мертенс (Бельгія) – Діана Шнайдер , які автоматично пройшли у третє коло.

Марта в парі з румункою Єленою-Габріелою Русе знялися перед стартом матчу другого раунду мейджора.

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Марта і Єлена-Габріела виступали разом на американському Grand Slam вчетверте поспіль. У 2023 та 2025 роках вони дійшли до третього кола, а у 2024-му – до другого.

Костюк продовжує виступи у одиночному розряді US Open, де обіграла нейтральну тенісистку з російським паспортом Катерину Александрову і вийшла в 1/8 фіналу.

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