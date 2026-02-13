Костюк пропустить турнір WTA 1000 у Дубаї
Турнір відбудеться з 15 по 21 лютого
Українська тенісистка Марта Костюк (23 WTA) не зіграє на хардовому турнірі WTA 1000 у Дубаї, який прийматиме Дубай у середині лютого.
Причиною відмови від участі залишається травма гомілкостопа — Костюк продовжує реабілітацію після розриву зв’язки, отриманого в матчі першого кола Відкритий чемпіонат Австралії 2026 проти Ельза Жакемо.
Місце українки в основній сітці змагань займе польська тенісистка Магда Лінетт.
В основній сітці Україну представлятимуть Еліна Світоліна та Даяна Ястремська.
