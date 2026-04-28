Українська тенісистка Марта Костюк (WTA 23) поділилася очікуваннями від майбутнього поєдинку 1/4 фіналу престижного турніру WTA 1000 у Мадриді. Суперницею українки стане представниця Чехії Лінда Носкова (WTA 13). Слова наводить ВТУ.

Костюк відзначила, що попри відсутність досвіду офіційних зустрічей, вона добре знайома зі стилем гри чешки завдяки численним спільним тренуванням.

Ми ніколи не грали одна проти одної в офіційних матчах, але багато разів тренувалися разом. Настільки багато, що я навіть думала, що вже зустрічалася з нею на турнірах, але ні.

Вона потужно б’є, в неї дуже важкі м’ячі. Це однозначно буде непростий матч. Будь-яка тенісистка, яка дійшла до цієї стадії, – дуже високого рівня. Я трошки дивилася її матч з Коко Гауфф. Неймовірний камбек, взагалі неочікуваний, дійсно неймовірний.

Але, чесно кажучи, я ще не сильно вникала в її гру, але мені дуже цікаво зіграти проти неї. Чекаю на цю зустріч.