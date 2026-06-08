Світоліна втратила одну позицію в рейтингу WTA, Костюк та Олійникова встановили особисті рекорди
Ястремська залишилася в топ-50
близько 2 годин томуПідписатися в
Жіноча тенісна асоціація (WTA) на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг станом на 8 червня 2026 року.
Перша ракетка України Еліна Світоліна, яка дійшла до чвертьфіналу Roland Garros, опустилася на 1 позицію та тепер займає восьме місце.
Марта Костюк завдяки виходу до півфіналу французького мейджора встановила особистий рекорд – 12-те місце.
Ще одна українка Олександра Олійникова теж встановила особистий рекорд – 51-ше місце, вона піднялася на 14 позицій.
В топ-3 рейтингу зміни не відбулися.
Рейтинг WTA станом на 8 червня:
1. Аріна Соболенко – 9090
2. Олена Рибакіна (Казахстан) – 8143
3. Іга Швьонтек (Польща) – 6733
4. (+1) Джессіка Пегула (США) – 6056
5. (+1) Аманда Анісімова (США) – 5848
6. (+2) Мірра Андрєєва – 5751
7. (-3) Корі Гауфф (США) – 4879
8. (-1) Еліна Світоліна (Україна) – 4315
9. Вікторія Мбоко (Канада) – 3670
10. Кароліна Мухова (Чехія) – 3438
12. (+3) Марта Костюк (Україна) – 3157
49. (-4) Даяна Ястремська (Україна) – 1126
51. (+14) Олександра Олійникова (Україна) – 1120
57. (-2) Юлія Стародубцева (Україна) – 1063
69. (-9) Ангеліна Калініна (Україна) – 965
84. (+9) Дар’я Снігур (Україна) – 889
145. (-3) Вероніка Подрез (Україна) – 530
Раніше стала відома суперниця Костюк на старті турніру WTA 500 у Лондоні.
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