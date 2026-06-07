Володимир Кириченко

Українські тенісистки Марта Костюк (№15 WTA) та Людмила Кіченок (№32 у парному розряді WTA) дізналися своїх суперниць у першому раунді турніру WTA 500 у Лондоні.

23-річна Марта на першому у 2026 році турнірі на трав’яному покритті отримала 5-й номер посіву та зіграє у першому колі, на відміну від чотирьох перших номерів посіву, які розпочнуть виступи з другого раунду.

Суперницею Костюк на старті турніру буде 17-річна британка Міка Стойсавлевич (№288 WTA), яка отримала wildcard в основу лондонського турніру.

Кіченок зіграє на WTA 500 у Лондоні у парному розряді разом з американкою Дезіре Кравчик (№25 у парному розряді WTA).

Суперницею дуету у першому колі стане американська пара тенісисток – Іва Йович (№110 у парному розряді WTA) та Маккартні Кесслер (№72 у парному розряді WTA).

Турнір триватиме з 8 по 14 червня 2026 року.

Стали відомі призові Костюк та Світоліної за виступи на Roland Garros-2026.