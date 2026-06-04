Денис Сєдашов

Українська тенісистка Марта Костюк (15 WTA) прокоментувала свій виступ у півфіналі Roland Garros-2026. Попри прикру поразку, тенісистка підбила позитивні підсумки свого ґрунтового сезону, який приніс їй два престижні титули та лише один програний поєдинок у Парижі.

Спортсменка зазначила, що не відчувала надмірного психологічного тиску перед грою, а невдалий результат пов'язала з невдалим днем, коли на корті все складалося на користь суперниці.

— Марто, сьогодні тобі трохи не пощастило, але ти провела чудовий Roland Garros і досягла свого найкращого результату тут. Що ти забираєш із собою після цього турніру?

— Безумовно, свою переможну серію. Я заберу її з собою в могилу (сміється). Так, я дуже задоволена своїм ґрунтовим сезоном. Лише одна поразка. Якби хтось сказав мені про це кілька місяців тому, я б ніколи не повірила. Тож я дуже щаслива.

— Очевидно, цей матч багато для тебе означав, тому що ти хочеш дарувати позитивні емоції людям в Україні. Чи не відчувала ти надмірного тиску перед грою? Сьогодні ти не виглядала на своєму найкращому рівні. Можливо, тобі було важко впоратися з тиском?

– Зазвичай, коли я виходжу на корт, я не нервую особливо і не відчуваю особливого тиску. Звісно, перед матчем усі трохи хвилюються. Як я вже казала раніше, мені байдуже, хто знаходиться по той бік сітки. Я просто виходжу й граю свій матч. Сьогодні все, що могло скластися на її користь, складалося на її користь. І все, що могло піти не так для мене, пішло не так. Просто такий день. У мене вже було достатньо важких і поганих днів, щоб знати: вони закінчуються.

Програти матч – не найгірше, що може статися у світі, незалежно від стадії турніру. Це був мій перший півфінал Grand Slam, і тепер я маю цей досвід. Можливо, наступного разу, коли гратиму в півфіналі, почуватимуся інакше, краще. Не знаю. Але сьогодні це точно був не найкращий матч у моєму виконанні. Втім, я не надто зациклююся на цьому.

Стали відомі призові Костюк та Світоліної за виступи на Roland Garros-2026.