Володимир Кириченко

Українська тенісистка Марта Костюк (№13 WTA) зіграла матч в рамках другого раунду Wimbledon.

Костюк з рахунком 6(5):7, 6:3, 6:3 здобула перемогу над нейтральною тенісисткою з російським паспортом Анною Блінковою (№114 WTA).

Матч тривав 2 години 35 хвилин. За цей час Блінкова жодного разу не подала навиліт, припустилася восьми подвійних помилок і реалізувала 4 брейк-пойнти з 14 зароблених. На рахунку Марти чотири ейси, 11 подвійних помилок та 7 реалізованих брейк-пойнтів з 19.

Це друга очна зустріч тенісисток – минулого року Марта здобула перемогу на турнірі в Маямі.

Костюк вшосте грає в основній сітці Wimbledon. Вона повторила своє найкраще досягнення на турнірі – третій раунд.

Марта в першому колі розгромила аргентинку Надію Подороску, а Блінкова на старті обіграла іншу українку – Юлію Стародубцеву.

У наступному колі Костюк зіграє з Еммою Наварро (№26 WTA).

Нагадаємо, Дар'я Снігур пробилася до третього кола Wimbledon-2026.