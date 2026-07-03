Українська тенісистка Марта Костюк (№13 WTA) прокоментувала перемогу над нейтральною тенісисткою з російським паспортом Анною Блінковою (№114 WTA) у другому колі WImbledon.

«Думаю, перший сет був непоганим. Я не дуже добре грала в тактичних моментах. У важливі моменти вона добре відподавала. Але в цілому я розуміла, що гра має гарну якість і я маю трохи виправити якісь деталі в грі, особливо тактичні.

Мені вдалося це зробити, чому я дуже рада. Вдалося зберегти спокій внутрішній і довести гру до кінця. Але це був непростий матч. Я думаю, що саме її грі дуже підходить це покриття. І я знала, що буде непросто, але перемога – це завжди перемога.

Це був нервовий сет (прим. – перший). Я почала дуже агресивно – і це їй підходило. Мені потрібно було більше змінювати ритм, більше рухати її. Менше концентруватися на силі удару. Мені вдалося це виправити.

Я розуміла, що перебуваю недалеко. В принципі, потрібно було маленькі деталі підправити. Розуміла, що якщо правильні речі зроблю, гра може швидко помінятися в інше русло. В принципі, так і сталося».