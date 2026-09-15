Костюк увійшла до топ-5 за кількістю ейсів на турнірах Grand Slam у 2026 році
Перше місце посідає Єлєна Рибакіна
Українська тенісистка Марта Костюк (10 WTA) увійшла до топ-5 за кількістю подач навиліт на турнірах Grand Slam у 2026 році. На рахунку другої ракетки України 83 ейси.
Більше подач навиліт за сезон на мейджорах виконали лише Єлєна Рибакіна, аріна сабалєнко, Лінда Носкова та Наомі Осака.
Теніс. Лідери за ейсами на турнірах Grand Slam у 2026 році:
Єлєна Рибакіна — 116
аріна сабалєнко — 115
Лінда Носкова — 115
Наомі Осака — 107
Марта Костюк (Україна) — 83 ейси
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