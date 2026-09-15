Денис Сєдашов

Українська тенісистка Марта Костюк (10 WTA) увійшла до топ-5 за кількістю подач навиліт на турнірах Grand Slam у 2026 році. На рахунку другої ракетки України 83 ейси.

Більше подач навиліт за сезон на мейджорах виконали лише Єлєна Рибакіна, аріна сабалєнко, Лінда Носкова та Наомі Осака.

Теніс. Лідери за ейсами на турнірах Grand Slam у 2026 році:

Єлєна Рибакіна — 116 аріна сабалєнко — 115 Лінда Носкова — 115 Наомі Осака — 107 Марта Костюк (Україна) — 83 ейси

«Боротьба триває, навіть коли все зруйновано»: Ястремська — про знищену ракетою квартиру в Одесі.