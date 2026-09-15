Українська тенісистка Даяна Ястремська розповіла про наслідки російського ракетного удару по Одесі. У результаті обстрілу квартира спортсменки зазнала повного руйнування. Слова наводить ВВС.

Я прокинулася о п’ятій ранку через відеодзвінок від батька. Він сказав мені, що вночі російська ракета «Калібр» влучила в наш будинок в Одесі. Потім вони сказали мені, що квартира була повністю зруйнована. Перші кілька секунд я насправді не могла зрозуміти й усвідомити, що це означає. Потім я побачила фотографії, відео і зрозуміла, що квартири більше немає.

Коли я побачила той рушник серед уламків і всього цього руйнування, спочатку це здавалося майже нереальним. Для когось це просто рушник, але для мене Ролан Гаррос – це моє життя, мій шлях, мої мрії, мої перемоги, мої поразки, моє усе, розумієте? І в той момент, коли я його побачила, він став для мене символом. Символом того, що боротьба триває, навіть коли навколо все зруйновано.