Денис Сєдашов

Перша ракетка світу та триразова переможниця турнірів серії Grand Slam Єлєна Рибакіна з Казахстану гарантувала собі участь у Підсумковому турнірі-2026. Про це повідомляє пресслужба WTA.

Змагання пройдуть в Індіан-Веллсі (США) з 8 по 15 листопада.

Протягом поточного сезону на турнірах Grand Slam Рибакіна здобула титули на Australian Open та US Open.

Рибакіна стала першою ракеткою світу, Світоліна – 7-ма у рейтингу WTA, Костюк дебютувала в топ-10.