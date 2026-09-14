Рибакіна кваліфікувалася на Підсумковий турнір-2026
Змагання пройдуть з 8 по 15 листопада
Перша ракетка світу та триразова переможниця турнірів серії Grand Slam Єлєна Рибакіна з Казахстану гарантувала собі участь у Підсумковому турнірі-2026. Про це повідомляє пресслужба WTA.
Змагання пройдуть в Індіан-Веллсі (США) з 8 по 15 листопада.
Протягом поточного сезону на турнірах Grand Slam Рибакіна здобула титули на Australian Open та US Open.
Рибакіна стала першою ракеткою світу, Світоліна – 7-ма у рейтингу WTA, Костюк дебютувала в топ-10.
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