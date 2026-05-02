Володимир Кириченко

Матч української тенісистки Марти Костюк та тнейтральної спортсменки з російським паспортом Мірри Андрєєвої у фіналі турніру WTA 1000 в Мадриді відбудеться сьогодні, 2 травня.

Початок – о 18:00 за київським часом.

Костюк та Андрєєва зустрінуться вдруге в історії. Вперше вони зіграли одна проти одної в січні цього року на турнірі в Брісбені (Австралія) – матчу у двох сетах виграла Костюк (7:6 (9:7), 6:3).

Костюк на шляху до фіналу мадридського «тисячника» обіграла Юлію Путінцеву, п'яту ракетку світу Джессіку Пегулу, Кеті Макнеллі, Лінду Носкову та Анастасію Потапову.

Андрєєва здобула перемоги над представницями Угорщини Удварді, Гальфі та Бондар, потім здолала Лейлу Фернандес та Хейлі Баптіст.