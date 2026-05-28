Денис Сєдашов

Перша ракетка світу Яннік Сіннер прокоментував сенсаційну поразку від аргентинця Хуана-Мануеля Серундоло (WTA 56) у другому колі Відкритого чемпіонату Франції-2026.

Італієць упевнено виграв перші дві партії, проте потім втратив ініціативу через серйозні проблеми з фізичним станом і поступився у п'яти сетах.

На післяматчевій пресконференції чотириразовий переможець турнірів Grand Slam відверто зізнався, що в останні сетах його тіло повністю відмовило через слабкість.

Як я вже сказав, четвертий сет я «пропустив», щоб відновитися фізично. У п'ятому сеті, як ми всі знаємо, всяке може статися. Так, це було важко. Я був у важкому становищі… Я справді був у важкому становищі… У мене не було енергії, це правда. Я був дуже, дуже слабкий. Все тіло. Я не пам'ятаю, коли востаннє почувався таким слабким. Що є, то є. Сьогодні я намагався викластися по максимуму. Це і був максимум, на який я був здатний. Шкода, тому що перші два сети я грав дуже добре. Третій сет я теж грав дуже добре. Так, такий спорт. Яннік Сіннер

