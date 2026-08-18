Костюк вийшла до 1/8 фіналу турніру WTA 1000 у Цинциннаті
Українка у двох сетах перемогла Слоан Стівенс
Українська тенісистка Марта Костюк (WTA 11) вийшла до 1/8 фіналу турніру WTA 1000 у Цинциннаті (США).
У третьому колі українка у двох сетах обіграла американку Слоан Стівенс (WTA 240). Поєдинок тривав 1 годину 41 хвилину.
За матч Костюк виконала сім ейсів, припустилася семи подвійних помилок і реалізувала 6 із 9 брейк-поїнтів. Стівенс не подавала навиліт, зробила дві подвійні помилки та реалізувала 4 з 9 брейків.
WTA 1000. Цинциннаті (США). 1/16 фіналу
Марта Костюк (Україна) — Слоан Стівенс (США) — 7:5, 7:5
У наступному раунді Костюк зіграє проти мірри андрєєвої.
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