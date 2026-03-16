Світоліна, Костюк і Ястремська зіграють в основі тисячника в Маямі
Стародубцева розпочне з кваліфікації
близько 2 годин тому
Три українські тенісистки зіграють в основній сітці турніру WTA 1000 в Маямі.
Еліна Світоліна (№9 WTA) та Марта Костюк (№28 WTA) розпочнуть виступи з другого раунду.
Суперниця Еліни визначиться в матчі між Емерсон Джонс (№145 WTA) та кваліфаєркою. Костюк зіграє з переможницею протистояння Солана Сьєрра (№65 WTA) – Жаклін Крістіан (№35 WTA).
У першому раунді турніру Даяна Ястремська (№52 WTA) зустрінеться з Ешлін Крюгер (№82 WTA). Переможниця матчу зіграє проти Олени Остапенко (№26 WTA).
Також у кваліфікації турніру зіграє Юлія Стародубцева (№105 WTA).
Нагадаємо, українка Ангеліна Калініна виграла турнір в Анталії розгромивши суперницю у фіналі.