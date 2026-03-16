Світоліна стала восьмою ракеткою світу – це її найвища позиція з 2021 року, Калініна зробила великий стрибок
Олійникова встановила рекорд карʼєри
30 хвилин тому
Жіноча тенісна асоціація (WTA) на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг організації.
Перша ракетка України Еліна Світоліна після півфіналу в Індіан-Веллсі піднялася на 8-му позицію.
Це найвища позиція українки в рейтингу WTA з жовтня 2021-го – тоді вона була 6-ю.
Крім того, рекорд карʼєри встановила Олександра Олійникова, а Ангеліна Калініна піднялася на 62 позиції.
Рейтинг WTA станом на 16 березня:
1. (1). Аріна Соболенко – 11025;
2. (3). Олена Рибакіна (Казахстан) – 7783;
3. (2). Іга Свьонтек (Польща) – 7413;
4. (4). Корі Гауфф (США) – 6748;
5. (5). Джессіка Пегула (США) – 6678;
6. (6). Аманда Анісімова (США) – 6180;
7. (7). Жасмін Паоліні (Італія) – 4232;
8. (9). Еліна Світоліна (Україна) – 4020;
9. (10). Вікторія Мбоко (Канада) – 3351;
10. (8). Мірра Андрєєва – 3066;
...
28 (28). Марта Костюк (Україна) – 1528;
54 (52). Даяна Ястремська (Україна) – 1140;
66 (73). Олександра Олійникова (Україна) – 960;
108 (105). Юлія Стародубцева (Україна) – 751;
110 (117). Дар’я Снігур (Україна) – 737;
127 (189). Ангеліна Калініна (Україна) – 625;
205 (203). Вероніка Подрез (Україна) – 349;
287 (270). Анастасія Соболєва (Україна) – 232;
292 (294). Катаріна Завацька (Україна) – 231.
Нагадаємо, Світоліна програла третій ракетці світу в півфіналі «тисячника» в Індіан-Веллс.