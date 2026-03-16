Володимир Кириченко

Жіноча тенісна асоціація (WTA) на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг організації.

Перша ракетка України Еліна Світоліна після півфіналу в Індіан-Веллсі піднялася на 8-му позицію.

Це найвища позиція українки в рейтингу WTA з жовтня 2021-го – тоді вона була 6-ю.

Крім того, рекорд карʼєри встановила Олександра Олійникова, а Ангеліна Калініна піднялася на 62 позиції.

Рейтинг WTA станом на 16 березня:

1. (1). Аріна Соболенко – 11025;

2. (3). Олена Рибакіна (Казахстан) – 7783;

3. (2). Іга Свьонтек (Польща) – 7413;

4. (4). Корі Гауфф (США) – 6748;

5. (5). Джессіка Пегула (США) – 6678;

6. (6). Аманда Анісімова (США) – 6180;

7. (7). Жасмін Паоліні (Італія) – 4232;

8. (9). Еліна Світоліна (Україна) – 4020;

9. (10). Вікторія Мбоко (Канада) – 3351;

10. (8). Мірра Андрєєва – 3066;

...

28 (28). Марта Костюк (Україна) – 1528;

54 (52). Даяна Ястремська (Україна) – 1140;

66 (73). Олександра Олійникова (Україна) – 960;

108 (105). Юлія Стародубцева (Україна) – 751;

110 (117). Дар’я Снігур (Україна) – 737;

127 (189). Ангеліна Калініна (Україна) – 625;

205 (203). Вероніка Подрез (Україна) – 349;

287 (270). Анастасія Соболєва (Україна) – 232;

292 (294). Катаріна Завацька (Україна) – 231.

Нагадаємо, Світоліна програла третій ракетці світу в півфіналі «тисячника» в Індіан-Веллс.