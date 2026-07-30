Денис Сєдашов

Українська тенісистка Єлизавета Котляр (WTA 450) припинила виступи на ґрунтовому турнірі WTA 125 у Тиргу-Муреші (Румунія).

У матчі 1/8 фіналу українка, яка пробилася до основної сітки через кваліфікацію, у трьох сетах поступилася Мії Рістич із Сербії (WTA 224). Поєдинок тривав 3 години та 28 хвилин.

У вирішальній партії Котляр поступалася 2:5, однак змогла відіграти два матчболи та зрівняти рахунок. Згодом Єлизавета відіграла ще три матчболи суперниці й перевела гру на тай-брейк. Під часрішального розстрілу українка вела 3:1, але втримати перевагу не вдалося.

WTA 125 Тиргу-Муреш. Ґрунт. 1/8 фіналу

Єлизавета Котляр (Україна, Q) – Міа Рістич (Сербія) – 6:2, 2:6, 6:7 (4:7)

Соболєва знялася з турніру WTA 125 у Румунії через травму.