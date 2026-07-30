Соболєва знялася з турніру WTA 125 у Румунії через травму
Українка завершила боротьбу у першому сеті
близько 1 години томуПідписатися в
Українська тенісистка Анастасія Соболєва (196 WTA) завершила виступи на ґрунтовому турнірі WTA 125 у Тиргу-Муреші (Румунія).
У матчі 1/8 фіналу проти п'ятої сіяної чешки Лаури Самсон (153 WTA) українка відмовилася від продовження боротьби в першому сеті за рахунку 2:4.
Ще наприкінці третього гейму за рахунку 1:1 Соболєва викликала на корт фізіотерапевта через проблеми з лівою ногою. Вона спробувала дограти відрізок, але зрештою змушена була знятися зі змагань.
WTA 125 Тиргу-Муреш. Ґрунт. 1/8 фіналу
Лаура Самсон (Чехія) – Анастасія Соболєва (Україна) – 4:2, RET. (відмова Соболєвої)
Стародубцева не змогла здолати Стівенс у першому раунді турніру WTA 250 у Мемфісі.
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